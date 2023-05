El drama de migrantes que quieren salir de Chile llega a la frontera con Bolivia

“Estoy buscando la manera de salir de Chile, quiero irme ya a Venezuela, no dejan salir a uno, piden documentos, entonces traté de salir (…) por detrás, (sin embargo) ahora me mandan a Iquique a sacar un permiso, pero yo ando con cuatro niños, no estoy capacitado como para andar por ahí (con los menores), no estoy de acuerdo con eso; si uno quiere salir, a uno deberían dar solo el papel de salida”, dijo.