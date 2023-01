El ‘empresario’ boliviano explota a su compatriota en suelo argentino

Las redes de trata y tráfico de personas buscan en Bolivia a ciudadanos de escasos recursos y les ofrecen trabajo en Argentina con buenas condiciones. Aceptan y se van a la frontera. La mayoría son jóvenes. Hay tres puntos para el paso a Argentina: Villazón, Yacuiba y Bermejo. Los dos primeros son los más utilizados, ya que existen rutas alternas ilegales al paso migratorio. Muchas de las víctimas no cuentan con documentos. Es más, algunos no tienen un certificado de nacimiento. Eso es como si no existieran.

Hacen los contactos y “contratan” a personal para ir a trabajar en la actividad textil. Las víctimas aceptan a oferta, pero no saben las condiciones en las que trabajarán. “Los migrantes bolivianos desconocen sus derechos y no se perciben a sí mismos como víctimas de reducción a la servidumbre porque, coincidieron varias de las fuentes consultadas, en la mayoría de los casos escapan de la falta absoluta de oportunidades y encuentran resignadamente, aún en este tipo de explotación, una manera de progreso social”, dice el informe argentino.

El camionero argentino quedó libre de cualquier cargo y el niño, con un salvoconducto, fue entregado a la Defensoría de la Niñez de Bolivia en el municipio de Yacuiba porque no se pudo contactar a la familia en el vecino país. La frontera con Argentina es imposible de contr olar. La Policía Boliviana tiene informes de estas bandas de tratantes que utilizan pasos no habilitados para transportar personas, desde niños hasta mayores de edad.

En el informe nacional investigan a bolivianos que adquieren inmuebles en el lado argentino, ya sea en Salvador Maza o La Quiaca. El documento recalca que esta acción se la lleva adelante con la Gendarmería argentina para no cometer injerencia. Es en estos domicilios en la frontera donde se establecen los centros de operaciones de estas bandas. Utilizan casas que están en plena línea fronteriza para que lleguen las víctima s. Estos inmuebles también sirven para el contrabando de productos hacia Bolivia. “(Los tratantes) viven en el monte, cruzan por pasos no habilitados, a veces los cruza el empresario y a veces ellos mismos (las víctimas). Se verificó que es el mismo boliviano es quien explota a su gente, mete a la gente y luego se mueve de acuerdo a los movimientos de la policía y la Gendarmería (argentina)”, dice el informe policial boliviano que se refiere al paso de Yacuiba.

Otro hecho ocurrió en la localidad argentina de Aguaray, en la provincia de Salta. En 2022 ocurrió una muerte de un boliviano y a partir de ese hecho se dio con una banda de tratantes. Una ladrillera explotaba a bolivianos. La empresa los tenía como esclavos. Trabajaban todo el día, comían una sola vez al día y no recibían paga. El dueño de la empresa es un boliviano que ahora enfrenta a la justicia en Argentina, según la agencia Telam. “Se encontró a unos 260 bolivianos que no tenían documentos, vivían y trabajaban en una ladrillera en condiciones de total precariedad”, dice el informe de Telam sobre este hecho.

El consulado boliviano llegó al lugar y comprobó que los trabajadores no tenían documentos. Lo extraño era que los bolivianos no querían regresar al país, preferían seguir trabajando en esas condiciones. El tráfico de personas hacia Argentina no para. No lo hizo en plena pandemia y peor ahora que ambos gobiernos decidieron realizan un trabajo conjunto para combatir este delito. Estas mafias manejan mucho dinero producto del trabajo que realizan las víctimas bolivianas. La actividad textil no es la única que atrae a migrantes, también buscan mano de obra para construcción.