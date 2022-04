El escándalo tras el operativo en Valle Sacta: Un megalaboratorio de droga colombiano y la orden de abandonar el lugar

Escucha esta nota aquí

Sucedió el viernes 25 de marzo, a horas 03:00. Dos contingentes de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) salen en operativo rumbo a Valle Sacta, localidad del municipio de Puerto Villarroel (Trópico de Cochabamba), comandadas por un capitán; luego, una hora después, se suman otros dos grupos de uniformados, liderados por otro capitán y el coronel Yerko Terán.

Información de terceras personas daban cuenta sobre actividades del narcotráfico en el sector y las patrullas confirman el hecho, encontrando cuatro fábricas de cocaína y un megalaboratorio, “que estaban siendo trabajados por personal de nacionalidad colombiano”.

Un capitán, de apellido Villegas, le dijo al coronel que “le había llamado el viceministro (de Defensa Social y Sustancias Controladas) Jaime Mamani, que dio la orden para que abandonen el lugar”, orden que fue desobedecida por Terán, quien sostiene que ingresó al lugar, sacó fotografías, hizo un croquis de su ubicación y confirmó que se trataba de una estructura en la que operaban “peces gordos” del negocio ilícito.

El oficial, en su denuncia, cuenta además que recibió un “montón de llamadas” del director nacional de Umopar, Jaime Arancibia, que le habría dicho: “Salgan del lugar, no toquen nada, no quemen nada, salgan del lugar”, alegando que esa era la “orden” del ministro de Gobierno (Eduardo Del Castillo) y del viceministro Mamani.

La denuncia:

Terán sostiene que incluso llegó a ser amenazado, que, si no acataba lo mencionado, “me iba a atener a las consecuencias”, porque le podían pasar “cosas negativas” a su persona y a los agentes que lo acompañaban, y también a su familia.

De acuerdo con la versión del ahora excomandante regional de Umopar, quien grabó las conversaciones, tuvo que abandonar el sitio y se trasladó a la base de Chimoré, donde se encontró a quien ahora es su “relevo”. Asimismo, en la noche, sostuvo una reunión con el viceministro, el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), José Velasco, y el comandante nacional de Umopar.

En ese encuentro, según la versión del coronel, fue recriminado por no acatar rápidamente la orden de abandonar el lugar. “De manera textual el viceministro y el director de la Felcn me manifestaron que no podían trabajar conmigo y que tomaban la decisión de sacarme de la fuerza”, agrega el testimonio.

Los audios que presentó Evo:





Todos los fragmentos son parte de la denuncia formal presentada por Terán ante la Fiscalía en Cochabamba, por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, entre otros.

El caso fue presentado por Evo Morales en una conferencia de prensa, donde reveló las grabaciones en las que se escucha el supuesto “encubrimiento al narcotráfico”. El escándalo ahora genera una nueva tensión entre el jefe del MAS y autoridades del Ministerio de Gobierno, tras que se confirmara, en la víspera, la existencia del megalaboratorio de droga.