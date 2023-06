El Estado pagará al menos $us 30.000 para costear el viaje por cinco días a España de los diputados que indagarán por el ‘narcovuelo’

Según la escala de viáticos, vigente con el Decreto 3453 , al figurar como representantes nacionales, los legisladores reciben una “asignación suficiente”, además de $us 360 por día de estadía si el viajes a Europa o Estados Unidos. También se autorizan “gastos de representación” para que “asuman una digna representación” del país.

Solo en viáticos, el viaje demandará un gasto de $us 10.800. A esto se suma, el costo de los pasajes que cuestan $us 2.700 ida y vuelta en vuelo regular de BoA a España, además de hotel, transporte y alimentación. Así, el costo de esta misión será de al menos $us 30.000 para cinco días.