El Estado regateó indemnización de las víctimas del caso Blas Valencia y consiguió pagar la mitad

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, informó que la indemnización de $us 800.000, por el caso Blas Valencia, es la mitad de lo que las víctimas habían solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

"El Estado puede llegar a soluciones amistosas que están bajo un sistema de confidencialidad. (...) Yo no podía salir a los medios (de comunicación) a decir que estamos hablando con las víctimas Valencia Campos, o con un número de víctimas; esto dicen o no dicen; no lo puedo hacer. El monto, que ahora la Corte ha indemnizado a las víctimas, es mucho más inferior al que pretendían llegar en el acuerdo. Casi la mitad de lo que planteaban en la solución amistosa, es lo que ellos han recibido", manifestó.