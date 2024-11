El evismo decidirá por Evo Morales o Andrónico tras los ‘golpes’ que le dio el TCP

Nuevamente Lauca Ñ reunirá al bloque evista del Movimiento Al Socialismo (MAS). Evo Morales llamó para hoy a una reunión de emergencia y anunció “sorpresas” dentro las conclusiones del encuentro. En la cita se definirá al candidato presidencial que propone este bando: el propio Morales o Andrónico Rodríguez. La reunión se da tras los golpes que sufrió el ala radical del oficialismo por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“Convocamos este viernes 22 de noviembre al gran encuentro nacional en la localidad de Lauca Ñ con el objetivo de oficializar el lanzamiento de nuestro candidato para las próximas elecciones nacionales”, señala una invitación difundida por redes sociales por parte del MAS evista.

En reiteradas oportunidades, las organizaciones afines al evismo proclamaron al expresidente Evo Morales como el “único candidato” presidencial del partido oficialista. La semana pasada, el propio líder cocalero invitó a exautoridades, actuales autoridades, constituyentes y dirigentes sindicales a la reunión en Lauca Ñ y anunció “sorpresas”.

“Junto a asambleístas nacionales, departamentales, concejales, alcaldes y dirigentes vamos a defender y dar continuidad a nuestra Revolución Democrática y Cultural. Llegó el momento de proclamar a nuestros líderes como auténticos representantes del movimiento indígena originario campesino para poder salvar Bolivia”, dice otra parte de la invitación al evento.

Morales llamó a este encuentro luego de conocer dos fallos del TCP. Uno desahució que se postule nuevamente como candidato presidencial y otro que reconoció el X Congreso del ala “arcista” que se realizó en la ciudad de El Alto.

Al interior del evismo se maneja la postura de ratificar a Evo Morales como candidato presidencial del MAS, aunque en los últimos días apareció la posibilidad de que Rodríguez, actual presidente del Senado, pueda ser el presidenciable ante los fallos del TCP.

El diputado Daniel Rojas, del ala evista, consideró que Rodríguez puede ser candidato para las elecciones generales de 2025, aunque no aclaró si será postulante para el Ejecutivo o nuevamente para la Asamblea Legislativa. El legislador incluso dijo que el Gobierno quiere inhabilitar al presidente del Senado por promulgar las leyes 075 y 079, que cortan el mandato de los magistrados autoprorrogados.

“Toda acción jurídica que pueden realizar contra nuestro hermano Andrónico obviamente es porque saben que es nuestro potencial candidato a futuro y que quieten hacer es perjudicar a Andrónico Rodríguez y no lo vamos a permitir”, afirmó Rojas

Junto a Andrónico

Evo Morales se mostró el 17 de noviembre junto a los senadores del ala evista del MAS Andrónico Rodríguez y Leonardo Loza, primero en su programa dominical en radio Kawsachun Coca y luego en una conferencia de prensa de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba en el Chapare.

Morales dijo que tuvieron una reunión con los representantes de los sectores sociales afines al evismo para debatir sobre la política actual. El líder cocalero también señaló que los mensajes en redes sociales que señalan a Andrónico como candidato a las elecciones de 2025 buscan dividirlos.

Andrónico Rodríguez pidió unidad y señaló que el gobierno de Luis Arce no ha logrado sus objetivos trazados para el Bicentenario. “Tenemos un ciclo de recesión económica, por lo menos de una década, por eso se requiere mucha unidad a nivel nacional de todos los movimientos sociales como la que se logró desde 2005 a la cabeza de Evo Morales, no solo en discurso sino en los hechos”, dijo el parlamentario.

Mientras, el senador Leonardo Loza, del bloque evista, aseguró que, en la reunión de hoy en Lauca Ñ, trópico de Cochabamba, no sólo definirán las acciones para revertir la decisión del TCP que desconoce a Evo Morales como presidente del MAS, sino debatirán como “salvar Bolivia de las garras del arcismo”.

“En esta reunión se debatirá y discutirá cómo vamos a salvar Bolivia delas garras del arcismo que la está hundiendo, destruyendo. Somos bolivianos y tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra economía nacional el bienestar de la población boliviana El ampliado no solo debatirá solo el tema del MAS”, dijo Loza.

Por su parte, la exministra Teresa Morales, afín al cocalero, no descartó que en la reunión de Lauca Ñ se asuman medidas de presión tras las decisiones que asumió el TCP. “Lo que sabemos es que él (Luis Arce) está buscando una excusa para echarnos la culpa a las movilizaciones sociales por lo que está pasando (en referencia a la crisis”, detalló.

Candidato único

Desde el año pasado, cuando fue realizado el X Congreso Ordinario del MAS en Lauca Ñ -anulado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Evo Morales fue proclamado no sólo como presidente del MAS, sino también como candidato único del oficialismo para las elecciones generales de 2025.