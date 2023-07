El 'evismo' prepara guillotina para asambleístas, ministros y jefes de Estado en su congreso

El miércoles, el vicepresidente del MAS, Gerardo García, adelantó que el congreso masista considerará la situación de los dos primeros mandatarios y adelantó una posible expulsión de ambos. Sin embargo, el 'evismo' ya expulsó al diputado Rolando Enríquez Cuéllar y no se efectiviza hasta el momento tal extremo. Además tiene acusaciones contra los diputados que son afines al Gobierno, además de algunos ministros.

No obstante, el estatuto del MAS no faculta al congreso a asumir medidas radicales contra los militantes. El artículo 14 del estatuto masista señala cuáles son las “competencias del congreso” y en sus 4 parágrafos no existe ninguna decisión de expulsión. Lo que sí reconoce es la conformación de un tribunal de Ética.