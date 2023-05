El exjesuita Lima identifica a quienes encubrieron los casos de pederastia

“Un año y medio después, me llamó Recolons por teléfono para decirme que la compañía me sancionaba y me cortaba la financiación (de los estudios) porque seguía hablando de los casos de pedofilia. Fue una forma de acallarme. Me dijo: ‘No voy a permitir que hables (mal) de mis hermanos jesuitas”, afirmó Lima al diario El País de España. El exreligioso ahora reside en Paraguay y llegó al país la semana pasada para oficializar sus demandas.