El expediente del caso Fassil ya fue enviado a La Paz; Lima indica que la investigación "no estaba siendo eficiente"

El que el proceso judicial del banco Fassil se lleve a La Paz tiene que ver con que no puede juzgarse un mismo hecho dos veces . “Lo que hemos presentado en la ciudad de La Paz es una manera de regularizar el procedimiento que tiene que ver con el principio constitucional de prohibición de doble juzgamiento , simultáneo o sucesivo. No puede haber dos juicios, en materia penal, sobre los mismos hechos”, explicó Iván Lima, ministro de Justicia.

Señaló además que no se trata de un hecho menor y que lo sucedido en el banco Fassil ha afectado a todo el país, no solamente a Santa Cruz. Lima manifestó que Santa Cruz ya remitió el expediente a La Paz, con nota oficial, el miércoles.

“Cuando yo me refiero a la palabra contaminación, me refiero a que la investigación no estaba siendo eficiente”, señaló Lima y añadió que su objetivo, como Ministerio de Justicia, va más allá de las detenciones preventivas, sino que va tras “lograr sentencias”.