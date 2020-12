El exviceministro de Transparencia afirma que la investigación a 592 personas fue ordenada por el grupo Star-Gira

Escucha esta nota aquí

Guido Melgar, el exviceministro de Transparencia del gobierno de Jeanine Áñez, reapareció y afirmó que la solicitud de los registros de 592 ciudadanos que denunció el Ministerio de Gobierno se realizó por pedido del Grupo Interinstitucional de Trabajo para la Recuperación de Activos (Star-Gira) y no fue una medida unilateral o personal.





“En realidad fue en cumplimiento de una resolución que emanó del grupo Star-Gira y también avalado con el Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, se decidió reactivar el grupo Star-Gira, ahí formaban parte la Procuraduría, la Contraloría, el Fiscal General, el ministro de Gobierno, todos ellos han aprobado la lista”, dijo la exautoridad.





El 12 de diciembre, el ministro de Gobierno, Carlos del Castillo, presentó una denuncia penal en contra del ex director del Servicio General de Identificación Personal (Segip), Mauricio Fernández Méndez, por haber entregado las fichas kardex de 592 ciudadanos, entre dirigentes, políticos y personas particulares.





Melgar explicó que cuando Star-Gira aprobó esa nómina se instruyó una investigación a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). En esa lista solo figuraban nombres de las 592 personas, pero no sabían quiénes eran, por esa razón se solicitó al Segip pueda identificar a cada uno ellos y la entidad envió las fichas kardex de la lista. Todo ese proceso se realizó en cumplimiento de la resolución de Star-Gira, aseguró.





El exviceministro también dijo que toda esta información tenía carácter informativo y que solo se estaba requiriendo documentación de varias instituciones, tal como manda la resolución de la UIF. Solo si se verifica que existen movimientos sospechosos de los políticos y sus familias se puede abrir una causa penal y no se llegó a ese extremo porque Star-Gira se reunió nuevamente y decidió suspender toda la recopilación de documentos.





Personas Expuestas Políticamente







Melgar dijo que el trabajo de este grupo es permanente y que durante el Gobierno de Evo Morales también se investigó a las personas que habían desempeñado algún cargo dentro del Estado. Los exfuncionarios son considerados como “Personas Expuestas Políticamente” (PEP) y son pasibles a investigaciones financieras, principalmente.





“En el gobierno de Evo Morales se había hecho lo mismo, había una lista de 60 personas, todo este procedimiento (investigar a políticos) está en una resolución que sale de la Unidad de Investigaciones Financieras el año 2013, es un reglamento que dice quiénes son políticamente expuestas para que sean investigadas”, dijo Melgar.





Esta resolución a la que se refiere Melgar señala que, una PEP es aquella persona que tiene o ha estado a cargo de funciones públicas en su propio país o en el extranjero; figuras prominentes pertenecientes a partidos políticos; ejecutivos de jerarquía de organizaciones que pertenezcan al Estado u organismos internacionales, “personas que hubieran alcanzado fama y notoriedad en actividades científicas, profesionales, artísticas, culturales, deportivas y otras; así como a los allegados de la PEP”.





“Los allegados”, son los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad. Por tanto, las investigaciones a políticos que hubieran dejado el cargo ya estaba reglamentado desde el Gobierno de Evo Morales.





Investigación





La Fiscalía de La Paz decidió iniciar investigaciones en contra del exdirector del Segip y el fiscal Ruddy Terrazas no descartó ampliar la investigación en contra del exviceministro Melgar. Este afirmó que no conoce nada y que no fue notificado con ninguna resolución del Ministerio Público.





Según la explicación del fiscal, el exviceministro Guido Melgar no tenía tuición ni autoridad para solicitar un reporte del Segip sobre información de personas particulares. Dijo que hay funcionarios que recibieron esa documentación y también serán citados. Todos esos elementos son considerados como “indicios” por la Fiscalía y por los cuales decidió abrir el caso.

Lea también PAÍS Fiscalía investiga al exdirector del Segip y va tras el exviceministro de Justicia Incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias son los dos cargos por los que los acusa el Ministerio Público