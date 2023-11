El flamante presidente de diputados anuncia mano dura para los que no apoyen a Arce

En su primer encuentro con los medios señaló que “la unidad” será su principal objetivo. Asume la presidencia en medio de una irreconciliable pelea entre ‘evistas’ y ‘arcistas’. “Esperemos que no me obstaculicen la gestión”.

“El problema es que precisamente la circunscripción suya tiene las mismas características sociales que el Chapare, es una zona muy complicada, donde me he contactad o con dirigentes que han hecho la denuncia , les he pedido que puedan formalizar, pero tienen miedo porque les han intimidado”, dijo.

Este medio consultó al presidente saliente Jerges Mercado si es que conocía sobre esta situación. “Qué le puedo decir, yo soy un soldado y he acatado lo que ha dicho la mayoría”, esa fue su respuesta. No quiso abundar en más detalles, pero complementó: “Somos soldados, y desde donde nos necesiten seguiremos apoyando a este proceso. No me quiero referir a temas internos”, complementó.