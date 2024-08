El Fondo Indígena llega a municipios del MAS y donde no hay naciones indígenas

En la película boliviana ‘Los viejos soldados’ (2024), una escena ilustra un aspecto clave de la cultura indígena: la confianza mutua. Un amauta quechua le dice a un joven de la ciudad que no es necesario asegurar las puertas en su comunidad, puesto que la honestidad y la transparencia son pilares de su vida en común. Sin embargo, en la realidad contemporánea de Bolivia, estos principios ancestrales de “ama sua, ama llulla, ama quella” (no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas flojo) fueron traicionados por loss que debían protegerlos. Esto sucedió a través del mal manejo del Fondo Indígena.