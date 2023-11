El fuego sin control obliga al Gobierno central a pedir ayuda internacional

Los incendios que el Gobierno central no puede controlar y que arrasan reservas naturales y comunidades indígenas, obligaron al gabinete del presidente Luis Arce a reunirse de emergencia para tomar acciones por la crisis ambiental. Una de ellas es que se pedirá ayuda internacional a cuatro países. No obstante, el Ejecutivo no habló de ninguna declaratoria de “Desastre Nacional”.