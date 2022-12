El gato Tito no aparece, su dueña lo busca en los alrededores del aeropuerto de Tarija

En enero de este año Andrea Iturre se mudó a Irlanda y dejó a su gato Tito, que en aquel entonces tenía dos años, con su hermano Lenin Álvarez en Tarija. Hace un par de semanas regresó al país para llevarse a su mascota , pero en el primer tramo del largo viaje rumbo a Europa el felino no llegó a destino. Fue en el vuelo de BoA del jueves 8 de diciembre que partió desde Tarija hacia Santa Cruz, y desde entonces no ha dejado de buscarlo con la esperanza de encontrarlo.

“Para variar, el vuelo se retrasó más de 2 horas, en las que supliqué que me permitan estar con Tito en cabina porque era demasiado tiempo de espera y él se encontraba sedado, incluso solicité que me cambien el vuelo para no seguir esperando. Sin embargo, me decían que en 20 minutos salimos y que tenga paciencia”, dice parte del relato de Andrea, quien recibió el canil vacío al llegar a Santa Cruz y desde entonces no ha dejado de buscarlo.