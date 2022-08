El Gobierno abre ronda de explicaciones sobre el censo, pero relega a Santa Cruz

El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, confirmó el plan de visitas que no comenzará por Santa Cruz, tal como fue una primera propuesta. Además, este 8 de agosto coincidirá con el inicio de un paro de actividades de 48 horas que puede materializarse si el Gobierno nacional no acepta adelantar el censo para 2023.

“Lo primero que hay que aclarar es que es mentira que el Gobierno nacional no tenga la voluntad de llevar adelante el proceso censal, clara muestra son los avances que tenemos y la g eneración de estos espacios de diálogo para socializar este proceso ”, señaló el ministro, quien no anticipó detalles del cronograma o la ruta crítica que debe cumplir el INE hasta llegar al día del empadronamiento.

El ministro dijo que el trabajo de la Comisión establecerá la “fecha última” de la encuesta nacional, que no debe superar el primer semestre de 2024. El decreto 4760 que postergó la encuesta señala que el INE debe definir una fecha entre mayo y junio de ese año .

El CNA se reunió el 11 de julio, pero el gobernador Luis Fernando Camacho no asistió a ese evento. El gobernador del Beni, Alejandro Unzueta, confirmó que ese día se pidió postergar el censo, previsto inicialmente para el 16 de noviembre, porque esa fecha coincidía con la temporada de lluvias. Aclaró que no se pidió llevar adelante la encuesta en 2024 y sugirió la necesidad de que se convoque a otra reunión del Consejo. La propuesta, lanzada la pasada semana, aún no ha sido respondida.