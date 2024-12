El Gobierno admite que edad de Goni complica su extradición

El lunes 1 de diciembre, cuando se cumplía las 23:23 horas, el Tribunal de Juicio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó que Goni sea sentenciado a seis años y tres meses a cumplirse en la cárcel de San Pedro de La Paz, acusado por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Mientras que sus ex colaboradores Jorge Joaquín Berinduagui Alcocer, Carlos Alberto Contreras del Solar y Carlos Alberto López Quiroga recibieron cinco años de prisión, r espectivamente, además de una inhabilitación de cinco años para ocupar cargos públicos.

Explicó que cualquier procedimiento de extradición es un procedimiento mixto, porque es de carácter jurídico, procesal, pero también político y diplomático . En ese sentido dijo que en el ámbito jurídico-procesal se cumplen los parámetros establecidos en el Tratado de Extradición firmado entre Bolivia y Estados Unidos en 1995, no solo por la sentencia sino por los delitos por el que fue acusado. Pero, en el ámbito diplomático y político, apuntó que es el Departamento de Estado el que toma la última decisión.

“Si bien podemos invocar el principio de reciprocidad se tramitan de manera separada, no obstante, en las reuniones que vamos a tener con personeros de EEUU tamb ién se les exigirá el mismo trato que se está dando con nuestra justicia y a través de los canales que tenemos en el país”, sostuvo en referencia a la posible extradición del exjefe antidroga Maximiliano Dávila que es requerido por el Gran Jurado federal del Distrito Sur de Nueva York de Estados Unidos.

Empero, la autoridad insistió que esta situación no imposibilitará a que se inicien las diligencias jurídicas reparatoria civil, lo que llevará a realizar las acciones de medidas cautelares tanto en el país como fuera donde existen los mecanismos de cooperación jurídica internacional para cumplir tal propósito.

Analizan demandar al Estado

Al respecto, Mauricio Balcázar, vocero de Gonzalo de Sánchez de Lozada, manifestó que el exjefe de Estado aún no conoció de la sentencia del cual lo calificó como absurda, política y distractiva porque se persigue a “quien creó los huevos de oro” para el país.

“Usted sabe que el objetivo final es de entregar las reservas de oro del país para conseguir recursos. En el ámbito internacional esto (sentencia) no tiene peso jurídico porque no sale de las fronteras de Bolivia al estar desprestigiado. Este caso no tiene pies ni cabeza”, dijo Balcázar en contacto con esta casa periodística.