El Gobierno afirma que hay diálogo por el Censo

Manifestó también que, junto al rector Vicente Cuéllar, quien también es la cabeza del Comité Interinstitucional, siguieron los mensajes del Gobierno y perciben una apertura para reconsiderar la fecha el Censo. “Hemos demostrado técnicamente que sí puede realizarse el censo en junio de 2023, pero no nos vamos a cerrar, no somos intransigentes, por un mes o dos no diremos que no vamos a doblar el brazo. Somos personas razonables, que tenemos capacidad de pensamiento y discernimiento”, dijo Vargas.