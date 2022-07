El Gobierno amenaza con designar jueces interinos utilizando el fallo respecto del Defensor

“ No puede interrumpirse la labor del Estado, eso es lo que señala la jurisprudencia del Tribunal Constitucional , por tanto, la elección del Contralor, el Defensor del Pueblo y las 26 autoridades de Justicia (del próximo año), todas están enmarcadas en ese desarrollo constitucional. S i la Asamblea Legislativa no toma la decisión y el mandato que le da la Constitución de elegir, tendrá que ser otro Órgano del Estado quien tome medidas de emergencia que ya se han dado en el país en periodos anteriores”, dijo el ministro en Sucre.

“Ese mandato le ha dado al Órgano Legislativo no al Ejecutivo , por eso la sentencia es de exhortación , para que no digan que están usurpando funciones, les exhorta a reunirse de forma inmediata, pero jamás se les ha dicho que el caso pasa al Ejecutivo ”, explicó el abogado a la cadena Gigavisión.

Pero el ministro Lima insiste en que si la Asamblea no cumple será el Ejecutivo el que tome las riendas del problema y designará a un interino, dijo también que este no es un tema nuevo y recordó que ya se produjo interinatos en otros años. “El expresidente (Carlos) Mesa ha designado magistrados por decreto supremo, en 2010 el presidente (Evo) Morales ha designado magistrados por decreto supremo, no estoy dando ninguna noticia novedosa, cuando la Asamblea no toma decisiones el Órgano que debe decidir el funcionamiento del Estado es el Ejecutivo”, sentenció.