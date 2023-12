El Gobierno avala al TCP y nadie da certeza para celebrar las judiciales

El Gobierno avaló ayer la decisión de prorrogar a las actuales autoridades judiciales que tomó el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) , mientras que otros actores políticos no tienen certeza de que las elecciones realmente se realicen.

El ministro de Justicia, Iván Lima no dio conferencia ni rueda de prensa, como había prometido en anteriores semanas cuando se conociera el tenor de esta Declaración Constitucional 0049/2023, emitida en el marco del control normativo preventivo al Proyecto de Ley 144/22-23, para la realización las Elecciones Judiciales 2023-2024, presentada por el Tribunal Supremo de Justicia.

“Es un fallo que seguramente no va a gustar a muchos, pero en criterio de la Procuraduría y del procurador del Estad o está basado en la Constitución y en las discusiones que hubo en la Asamblea Constituyente al momento de aprobar los artículos en cuestión”, justificó Siles.

El Gobierno había adelantado que no habría ningún ‘decretazo’ para preservar el mandato de los magistrados, esa declaración se cumplió porque no se prorrogarán por decreto sino por un fallo que fue elaborado por el TCP.

“Al Gobierno y al TCP le decimos con total claridad, no pueden seguir los magistrados después del 2 de enero sin que sea la Asamblea Legislativa, que representa al pueblo boliviano y a los ciudadanos que eligieron a estos representantes quien decida la forma, el tiempo y la manera en que va a continuar la justicia sin que se decida la fecha de las elecciones como manda la CPE”.

Denunció que “lo que pretenden es un cogobierno entre el presidente Luis Arce, sus ministros, con el TCP. Por eso instamos al vicepresidente David Choquehuanca a que convoque lo más pronto posible a una sesión de Asamblea con los 166 diputados y senadores por tiempo y materia, y resolvamos, de esa forma, esta crisis institucional y democrática que enfrentamos hoy. La salida debe venir del debate de los parlamentarios y no de un fallo del TCP auspiciado por el gobierno del presidente Luis Arce”.

Hizo una autocrítica. “La tenemos que hacer, porque como diputados y senadores no hemos tenido la voluntad de dar solución a esta ley y permitimos que el TCP tenga que definir todo”.

En una conferencia de prensa señaló que “desde el primer momento el Gobierno intentó esta prórroga. Me acuerdo, en diciembre de 2020, Iván Lima, convocó a diez notables para emprender una reforma judicial que tenía como meta eliminar las elecciones judiciales”.

El líder del MAS duda que haya voluntad política, y desafió que si la hubiera “se puede hacer la elección en no más de tres a cuatro meses. No entiendo cómo quedaría la administración de justicia mientras tanto, mal podría opinar. Nosotros tenemos la posición de que se realicen las elecciones judiciales. Todos saben que hay una instrucción de que esta no se realice”, disparó.