El Gobierno busca aliados para desactivar la protesta del transporte pesado

Asimismo, el ministro resaltó que se invitó a los representantes departamentales. " Para que no haya una discordia entre los hermanos cooperativizados se va a realizar otra reunión el sábado , y con la cámara de transporte, el domingo. Ya está agendada la reunión con el presidente (Luis Arce) por lo que no hay motivo para que vayan al bloqueo".

Sin embargo, Mercado ya había advertido el miércoles que no se sentaría en la misma mesa con el representante de los Choferes de Bolivia. "En realidad, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia ha mencionado que va a invitar a las cámaras para el día domingo. Sin embargo, nosotros no tenemos una invitación al momento. No nos ha llegado ninguna invitación documental, no ha llegado a nuestras oficinas, pero si es que hace llegar, vamos a asistir", señaló.