El Gobierno confirma pesquisas a abogado del expresidente Evo Morales

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, confirmó el lunes que uno de los abogados del expresidente Evo Morales es investigado por legitimación de ganancias ilícitas al no poder demostrar el origen de su fortuna. Es más, dijo que este caso estalló cuando el jurista estaba por comprar un auto de alta gama para regalar a una bailarina. La Fiscalía emitió un desistimiento, pero para el Gobierno la pesquisa está plenamente vigente.

“Este caso ya está siendo investigado por el Ministerio Público. Los delitos relacionados con legitimación de ganancias ilícitas deben ser tratados por las instancias correspondientes” , afirmó Del Castillo al referirse al caso que implica al jurista, identificado como Martín Daniel I.F.

De acuerdo con las pesquisas, el profesional estaba por erogar $us 95.000 para comprar un automóvil Audi del año para obsequiarlo a una bailarina de cumbia. La transacción llamó la atención de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

El ministro aclaró que el Ministerio de Gobierno no tiene competencia directa en este tipo de delitos, pero subrayó la importancia de que las autoridades investiguen a fondo las transacciones financieras sospechosas.

La resolución fue emitida el 18 de diciembre cuando la Felcc trasladó a sus oficinas al abogado y a la bailarina a prestar sus declaraciones. La Fiscalía estableció que dentro de la acción contra Martín Daniel I.F. y de una bailarina de cumbia por legitimación de ganancias ilícitas. “el fiscal desestima el informe de intervención policial preventiva de acción directa por no existir los elementos necesarios para tomar una decisión y no existe una relación fáctica clara de conformidad a lo previsto en el art, 55 numeral 2 de la Ley 260”.