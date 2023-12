El Gobierno convoca al diálogo a los bloqueadores del Trópico cochabambino

Más temprano, el presidente del Transporte Libre de la región del trópico de Cochabamba, Francisco Córdoba, indicó que el bloqueo carretero debió instalarse el pasado martes, pero que aguardaron respuesta hasta ayer (jueves); sin embargo, no obtuvieron el acercamiento del Ministerio de Obras Públicas, por lo que salieron a tomar la ruta departamental y ahora aguardan a que el presidente Luis Arce sea quien se reúna con ellos.



"Estamos a la espera del presidente, Lucho Arce, y llamamos a que él se preocupe y baje para que le demostremos que sus ministros mienten", manifestó el dirigente.



Los transportistas advierten de que ya no es necesario que el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, acuda al lugar, pues vienen haciendo compromisos con él, los que hasta la fecha no se cumplen, según reclaman los bloqueadores.



"Ayer nos llamaron del ministerio, pero si tienen voluntad, el presidente puede estar en una hora, bajar hasta el aeropuerto de Chimoré; pero el ministro Montaño no, va perder tiempo", advirtió.