El Gobierno de Bolivia culpa a Evo Morales de tratar de frenar las elecciones judiciales

El Gobierno de Bolivia culpó este martes al expresidente Evo Morales (2006-2019) de tratar de frenar las elecciones judiciales, previstas para el 1 de diciembre, después de informar que diputados, senadores y dirigentes afines al exmandatario presentaron en lo que va del año 47 recursos legales contra ese proceso electoral.



"Esta posición actual de abogados, diputados, senadores y dirigentes muestra que el que está orquestando todo para que no haya elecciones judiciales es el señor Evo Morales", afirmó el ministro de Justicia, César Siles, en una conferencia de prensa.



Afirmó que son 47 los recursos legales que presentaron los allegados a Morales, "entre amparos, acciones de cumplimiento, de libertad, populares y de inconstitucionalidad", que tienen que ser analizados por instancias de la justicia boliviana, por lo que las elecciones judiciales están en vilo.



La Constitución Política del Estado (CPE) boliviana, vigente desde 2009, establece la elección por voto popular de los magistrados de los principales tribunales del país, previamente seleccionados por el Legislativo, para un mandato de seis años.



En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, cuando Morales era presidente, la mayoría de electores votó nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).



En 2017 la votación nula y blanca mayoritaria fue en respuesta a un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que habilitó la candidatura de Morales a las elecciones generales de 2019, luego anuladas, pese a que la Constitución y un referendo le impedían volver a postular.



Los sectores afines al expresidente anunciaron en la víspera que presentarán un amparo en contra de las elecciones judiciales por cuya realización efectuaron bloqueos de carreteras a principios del año, al considerar que los pueblos indígenas no están debidamente representados en el proceso actual.



El ministro de Justicia dijo que Morales "le miente al pueblo boliviano", al decir en enero que los actuales magistrados tenían que ser cambiados y ahora al decir que las elecciones judiciales están "viciadas de nulidad" y no deberían llevarse a cabo.



Los seguidores de Morales cumplen esta jornada el noveno día de bloqueos de carreteras en defensa de Morales debido a una posible orden de captura en su contra por un caso de trata de personas y estupro relacionado con la presunta "violación" de una menor con la que habría tenido un hijo en 2015, cuando era presidente.



También reclaman al Gobierno soluciones a la escasez de dólares y combustibles, y al encarecimiento de algunos alimentos y, además, salen en defensa de su candidatura para las elecciones generales de 2025.



"El motivo ahora del bloqueo que asfixia al pueblo boliviano es que no haya elecciones judiciales, que se mantengan los actuales magistrados (...) La única persona que no quiere que haya elecciones es Evo Morales, nótese que busca un pretexto diferente para convulsionar el país", aseguró Siles.



El proceso para las elecciones judiciales previstas para el 1 de diciembre se ha realizado con tropiezos y paralizaciones, hasta que finalmente en agosto pasado el Legislativo envió los listados de candidatos al órgano electoral.