El Gobierno dice que los rectores no hablaron de fechas sobre el censo; Uagrm expresa que se va con sabor a poco

La primera reunión técnica de las universidades con el Gobierno no abordó el tema de las fechas o la anulación del decreto de postergación del Censo 2022 para 2024 y se explicó a los rectores de las casas de estudios superiores el avance de la actualización cartográfica; mientras que, Vicente Cuellar, rector de la universidad cruceña dijo que se va con sabor a poco porque no se informó sobre las razones técnicas que provocaron la postergación.

“Creo nos vamos con sabor a poco, porque no hemos conocido el cronograma de actividades que al final de cuentas el pueblo está esperando, cuál es la justificación técnica de la postergación del censo”, dijo el rector a los medios de comunicación, al concluir la reunión en predios del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, dijo que en la reunión no se tenía previsto abordar el tema del decreto de postergación o cualquier petición regional porque se trató de una reunión técnica de explicación de los avances de la actualización cartográfica, principalmente.

“En la reunión no se ha planteado, ni la derogación ni la realización del censo en 2023 , nosotros tenemos un criterio técnico de la comisión internacional en el cual se ha establecido y han valorado positivamente la reprogramación del censo hacia el 2024, eso es fundamental”, arguyó el ministro.

“Lamentablemente no hemos podido conocer este cronograma de actividades completo, nosotros esperábamos algo más, esperábamos conocer la planificación de las diferentes actividades, pero no hemos podido conocer y solamente hemos hablado de la participación de las universidades, la actualización cartográfica y el día del censo”, expresó Cuéllar ante la pregunta del por qué no se planteó la modificación de fechas.