El Gobierno frena “leyes mordaza”, pero en las regiones habrá marchas

Hasta el lunes, el MAS frenó y planteó modificaciones a tres proyectos de ley considerados “atentatorios” contra la libertad de expresión, la protesta social y la Ley de Imprenta. Sin embargo, las decisiones legislativas y gubernamentales no lograron evitar las movilizaciones que iniciaron este martes en todo el país, ya que los sectores sociales piden el archivo total de las normas y la derogación de tres decretos.

“Reiteramos la firme defensa de los derechos humanos , en ese sentido la supresión del Artículo 281 In Extenso del Proyecto de Ley 305/2023, ante el diálogo y coincidencia con los diferentes sectores y, de esta manera, atender con prontitud las sugerencias comunes, siendo respetuosos de los derechos y garantías constitucionales vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia”, señala el comunicado de la Comisión de Derechos Humanos difundido ayer por la diputada presidenta de Comisión, Magaly Gómez (MAS).

“Nosotros saludamos el anuncio, pero mantenemos el estado de emergencia por cuanto no hemos recibido la resolución del pleno de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados”, enfatizó la presidenta de la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes.

Aclaró que en la reunión que sostuvieron la semana pasada, junto con diputados y autoridades del Ejecutivo, les explicaron que debían llegar a consensos entre los miembros de la Comisión antes de tomar una determinación . A la fecha, no se programó sesión ni se trató el asunto. Los comunicadores, antes de conocer el anuncio del MAS sobre el proyecto 305, también solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hacer un análisis de “compatibilidad” del artículo 281 y de la Ley 045 con los estándares internacionales sobre derechos humanos.

“Hubo una molestia del sector transporte y gremiales porque se quiere criminalizar y prohibir las movilizaciones y llevarlos detenidos entre a 20 y 25 años. Y se habla de decomisos, hemos estado en contra. Se ha planteado que si bien van a perseguir al narcotráfico y terroristas, ellos no creo que vayan a marchar. Nosotros hemos rechazado y planteamos que lo tengan archivado de manera indefinida y que no se toque”, aseguró el dirigente y confirmó a este medio que no protestarán esta jornada.