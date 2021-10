El Gobierno invita al 38% de la población que no se vacunó a asistir a los centros médicos

Escucha esta nota aquí

El ministro de Salud, Jeyson Auza, invitó al 38% de la población que todavía no recibió la vacuna contra el Covid-19 a que asista a un centro de salud para inmunizarse. Advirtió que si lo hace reduce en 24 veces la posibilidad de llegar a terapia intensiva en caso de contagio y en 25 veces el riesgo de morir.

Destacó que gran parte de la población asistió a buscar su tercera dosis de refuerzo. "Hasta la fecha con las primeras dosis, hemos alcanzado a más del 62 por ciento de la población y 52%, que es una brecha mínima, con dosis completas, eso nos permite felicitar al pueblo boliviano por su compromiso con la salud”.

Sin embargo, aseguró que si bien son cifras muy altas, admitió que no es suficiente para el objetivo que se planteó el Gobierno. “Queremos invitar a todo ese grupo de personas, cada vez es menos y por eso se me dibuja una sonrisa aunque no se vea por el barbijo, a ese 38% de personas que todavía no recibió la vacuna a que asistan a los centros especializados”.

Alertó que esas personas tienen mayor posibilidad de contagiarse y de ingresar a terapia intensiva e incluso, perder la vida. “Por eso es que les pedimos que sigan el ejemplo del presidente, la máxima autoridad del Estado Plurinacional de Bolivia, y que asistan a un centro de salud como éste. Ya no es sólo un derecho, sino una obligación con uno mismo, con la familia y con la sociedad”.

La autoridad manifestó que hay municipios que han superado el 100% de vacunación. “Santiváñez, de Cochabamba, alcanzó el 122% de vacunación. Huachacalla, en Oruro, 95%. Camiri en Santa Cruz el 90%”.

Lamentó, en contraparte, que hay municipios que tienen poca población, pero aún sin filas no acuden a vacunarse como es el caso de Calacoto, en La Paz, "que apenas ha superado el 12%. Hacemos un monitoreo diario, constante. Queremos decirle a la población, somos uno de los pocos países de la región que tiene garantizadas las dosis para todos sus habitantes”.

En la conferencia de prensa, los periodistas le preguntaron por las regiones que iniciaron la devolución de las dosis. “Nosotros vamos a aprovechar al máximo las dosis que tenemos. De 700 mil dosis que estaba calculado que perderíamos por mala manipulación, por romper la cadena de frío y otros aspectos, fueron solamente algo más de 1.500. Así que si en este momento se vencen las que están previstas, estaríamos dentro el rango de pérdida que hemos calculado”.

Reivindicó que no se promoverá una ley para que la vacunación sea obligatoria. “No deberíamos tener medidas coercitivas. Una persona vacunada tiene 24 veces menos de probabilidades de ingresar a hospitalización, 25 menos de morir. Esto es suficiente estímulo. Además, debemos tomar conciencia de que la vacunación es el camino para la reactivación”.