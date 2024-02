El gobierno nacional confirma que las alcaldías deben tratar la tarifa de los pasajes

"Nuestro gobierno está cuidando el bolsillo de los bolivianos y no hay autorización en la carga internacional, interdepartamental de (incremento en el precio) los pasajes. Es un tema netamente, como dice la Constitución (Política del Estado), que les compete a los municipios" , indicó Montaño.

Asimismo, remarcó que "el Gobierno nacional sigue subvencionando los hidrocarburos, lo que incide en los costos de los transportistas, por lo que no ha variado. Estos aumentos que en otros países se está dando, pero no en Bolivia para que no afecte al bolsillo de los bolivianos".