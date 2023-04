El Gobierno no avala a los ‘ronderos’ de Evo y alerta que la coca está en alza

“Hace un año pedimos que intervenga Migración para controlar la presencia de extranjeros. No responden hasta ahora. Si no hay presencia del ministro de Gobierno, nos vamos a organizar en ‘ronderos ’ como nuestros hermanos campesinos en Perú”, advirtió Morales en su programa semanal que se emite a través de la radio Kawsachun Coca desde Lauca Ñ.

“La Constitución Política del Estado establece que existen dos tipos de fuerza, las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía en todo el territorio nacional y, por lo tanto, no podemos reconocer ningún otro tipo de organismo de seguridad dentro de nuestro país” , subrayó el ministro Del Castillo respecto a los ‘ronderos’ de Evo. La autoridad apuntó que “la insinuación” le parecía extraña y no anticipó ninguna medida legal.

“Como no hay presencia de nuestro Estado y no aparecen cuando denunciamos, nos vemos obligados a hacer el autocontrol; debemos respetar la Constitución, la Ley general de la Hoja de Coca y, en ese sentido, denunciamos que no se puede permitir la plantación de hojas de coca en territorios y parques no autorizados. Ojalá, con estas denuncias, nuestro gobierno pueda incursionar y hacer desaparecer esa coca excedentaria que, lamentablemente, nos acusan al trópico de Cochabamba, y nos relacionan con el narcotráfico”, señaló Loza.