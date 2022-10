El Gobierno no cede y evita hablar del pacto fiscal; el plazo se acorta

El plazo se acorta y hay sectores que ya debaten si apoyarán o no un eventual paro que puede comenzar el 22 de octubre, y los cívicos se preparan para respaldar la protesta que exige apurar el censo.

“Qué sentido tiene abrogar el decreto e instalar una mesa técnica, sin ver si realmente se pueden acortar algunos tiempos o no. No tendría mayor avance, no tendría razón discutir algún tema técnico si ese es un condicionamiento inicial”, dijo la autoridad, quien defendió el plan del Gobierno de hacer “un censo de calidad” para evitar “observaciones posteriores”.