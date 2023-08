"El Gobierno no dialoga con delincuentes": Ministro Lima sobre el video difundido por Marset

A un día de que el narcotraficante Sebastián Marset difundiera un segundo video en el que acusa al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, de brindar información errónea, además de calificar de negligente las operaciones de la Policía boliviana, el ministro de Justicia Iván Lima dijo que el Gobierno nacional no responderá ni dialoga con delincuentes.

"Como funcionarios de Gobierno, no respondemos a delincuentes. Marset es un delincuente, es una persona prófuga y en el marco de un debido proceso, está siendo sometido a un procedimiento penal y definitivamente el Gobierno nacional no dialoga con delincuentes", expresó Lima.