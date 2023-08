El Gobierno ofrece una recompensa de $us 100.000 por datos para capturar a Marset

En el video, las tres frases más desafiantes del narcotraficante, además de decir que ya no está en Bolivia y que no lo busquen, fueron fueron: “¿Por qué no se le ocurre corroborar las informaciones y no quedar como burro ante su país y ante el mundo entero que lo ve en noticias?”. “Les cuento que entregarme no es una opción y que me capture la Policía Boliviana tampoco es opción, yo soy bastante inteligente para ustedes, por no decir que son muy burros, es mejor decir que soy más inteligente”. “Están buscándome cielo y tierra porque tengo mucha información y, la verdad, si hablo, la política de Bolivia se va a la mierda, pero a mí no me importa eso, no se preocupen, no voy a hablar”.