El Gobierno pagará por decreto a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos

Hasta el momento Bolivia fue notificada con fallos de la misma Corte IDH. El del exmayor de Policía Blas Valencia; de las hermanas Flores Bedregal y el caso conocido como Brisa. Los dos primeros se conocieron en enero de este año y el Estado está obligado a reparaciones pecuniarias. En el tercer caso, rotulado como, o “Angulo Losada vs. Bolivia”, no existió reparación económica por renuncia expresa de las víctimas.

Para Blas Valencia y otras 25 personas, la Corte IDH también dictó medidas económicas, montos que van desde los $us 10.000 hasta los $us 65.000. El monto más alto, es para una mujer que abortó a causa de la violencia que sufrió por parte de la Policía. Recibirá una indemnización de $us 40.000. El expolicía Blas Valencia recibirá un monto de $us 20.000.