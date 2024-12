El Gobierno prevé el fin de la prórroga con elección de 19 magistrados y habrá diálogo

Análisis

“Una vez que sean legitimados por el voto popular los nuevos magistrados, los prorrogados ya no tendrían porqué seguir ejerciendo funciones. No es cuestión de números si no de legitimidad y los prorrogados carecen de legitimidad desde el 1 de enero de 2024. El mandato que prorroga a estos magistrados dice hasta que se elijan nuevos magistrados, no dice hasta que se elijan cuatro, siete o nueve. Con esta elección ya se han elegido a nuevas autoridades”, dijo Baldivieso..