El Gobierno propone un plan para evitar iliquidez y descartan traición al MAS

El tercer gabinete ampliado del Gobierno de Luis Arce definió ayer un plan de reconstrucción de la economía boliviana a través de la industrialización, sustitución de importaciones y la diversificación de fuentes de ingreso para evitar la iliquidez y para mantener la estabilidad de los precios en los mercados. El plan se ejecuta en un complejo contexto financiero nacional e internacional . El Ejecutivo no descarta medidas inmediatas, como la ley del oro y aumento de la producción.

El 18 de abril, el vicepresidente del Estado Plurinacional, David Choquehuanca, dijo que en el “golpe” el país se quedó sin dinero y que, por eso ahora, el Gobierno está acudiendo a créditos , pero que algunos en el legislativo no quieren aprobar.

Henry Montero, senador de Creemos, cuestionó que desde el 8 de noviembre de 2020 (fecha de posesión oficial de Arce como presidente) hasta el 16 de marzo de 2023 se han aprobado y promulgado 21 empréstitos por un total de $us 2.552.497.595.

Este monto no contempla los otros préstamos que se pretenden aprobar en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa como, por ejemplo, cuatro créditos por un total de $us 219,3 millones aprobados en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores y que fueron remitidos al pleno del Senado para su aprobación y posterior promulgación.

Aunque el Ejecutivo no se dirigió directamente a las alusiones, sentenció que “somos un gobierno del pueblo, somos un gobierno del MAS, somos un gobierno de las organizaciones sociales, somos un gobierno que no ha traicionado y no traicionará los principios antiimperialistas, anticapitalistas, anti neoliberales,antipatriarcales, y anticolonialistas de nuestro instrumento político, MAS que es el brazo operativo de las organizaciones sociales”, refiere la última conclusión de gabinete. Sin duda, la división del MAS sorteó dificultades en contra del presidente Luis Arce.