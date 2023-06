El Gobierno reacciona, defiende a Arce y hay duda sobre el ‘suicidio’ de Colodro

“Por eso se llegó a este crecimiento muy acelerado, sin una gestión de riesgo”.

“Lucho Arce decía: ‘Yo sabía en 2018 o 2019, a mí nunca me comunicaron’. Yo, retornando de Argentina (2020) me informé de un banco llamado Fassil. Cualquier sector privado tiene derecho a organizarse, pero si el hermano presidente ya sabía y había irregularidades, ese momento era parar para que no haya semejante hechos de extorsión, gravísimos”, afirmó el fin de semana el expresidente Evo Morales, al recordar que el Gobierno ya cumplió dos años.