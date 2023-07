El Gobierno reacciona y dice que se usan los reportes antidroga para desestabilizar

El operativo de Europol, que duró dos años, concluyó el 30 de marzo. El pasado fin de semana, el expresidente Evo Morales reflotó su contenido cuando se refirió al alcance de esa operación, pero lo hizo en el contexto de la pugna de poder que enfrenta el MAS. “A mí me ha sorprendido, anteayer me ha llegado un documento, un informe, la próxima vamos a profundizar. ¿Qué dice? 17 toneladas de cocaína salieron de Bolivia y ha llegado a España”, señaló Morales en su programa dominical que se emite a través de radio Kawsachun Coca desde su cuartel general en la población de Lauca Eñe.

“La investigación indicó que la droga producida en Bolivia era enviada a Brasil por un proveedor paraguayo , e ingresaba al país por Ponta Porã (Mato Grosso do Sul). Posteriormente, la cocaína era transportada en camiones a Río Grande do Sul y Santa Catarina donde era almacenada en las propias empresas de la organización criminal o en depósitos cercanos a los puertos de Río Grande e Itajaí”, se lee en el reporte de la Policía Federal sobre la operación.

El operativo, según cálculos realizados por autoridades de Brasil y Paraguay, desmanteló un “negocio” que pudo movilizar al menos $us 700 millones por el concepto de venta del estupefaciente en el mercado europeo.

Por su lado, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, afirmó que el Gobierno nacional ha sido “claro y contundente” cuando señaló que la lucha contra el narcotráfico en Bolivia “es frontal” porque es parte de las prioridades del Estado. “Por eso no podemos permitir que este tema se politice; este tema no puede ser utilizado para poner en riesgo la seguridad nacional, la seguridad de nuestra población, por lo cual no podemos caer en esos intentos internos de desestabilización, pero también en intentos de desestabilización de la oposición y de algunos medios de comunicación que se prestan a este juego”, dijo durante una rueda de prensa.