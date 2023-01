El Gobierno responsabiliza al Comité por los hechos de violencia en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra

"El resto del país no puede quedar en vilo porque unos cuantos señores dan rienda suelta al odio", remarcó Richter. Durante más de una hora, el vocero interpretó los hechos ocurridos en Santa Cruz como un intento de acorralar al Gobierno para que no se investigue al gobernador Camacho.

Richter aseguró que esta situación no se va a dar, puesto que no se va a ceder ante las exigencias de los líderes cívicos. "(Ellos) no son los dueños del país, no tienen mandato ni representación. ¿Cuántos votos tiene Calvo?", replicó.