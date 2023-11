El Gobierno rinde examen en la CIDH y hay observaciones por excesos judiciales

María René Álvarez, diputada de Creemos, coincidió que el Gobierno asiste a una reunión con una muy mala imagen. “Lo que prevaleció en las capacidades gubernamentales, ha sido la persecución, no respetar las garantías y derechos constitucionales de los bolivianos, encarcelar y apresar a todo aquel que piense distinto”.

Al respecto, Lima respondió que la oposición, a la que se ha unido el jefe del MAS, Evo Morales, y sus seguidores, “lo único que hace es mentirle al país y pensar en sí mismos”. “Las denuncias que no se basan en hechos, en argumentos, en la verdad no nos merecen mayor comentario. No piensan en el bien mayor, que es mejorar la justicia, el respeto a los derechos humanos y los temas que les interesan a los bolivianos”, remarcó la autoridad.