El Gobierno y las regiones logran acuerdos por censo sin Santa Cruz ni La Paz

En la reunión de coordinación no estuvieron presentes el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, porque la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario no recibió la notificación para trasladarlo desde el penal de Chonchocoro, donde se encuentro con detención preventiva desde el 30 de diciembre del año pasado, ni el gobernador de La Paz, Santos Quispe.

La ausencia de Camacho Camacho, quien está recluido en la cárcel de Chonchocoro no pudo llegar a la cita , pese a que su defensa tenía la autorización de un juez.

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, dijo que “se descarta oficialmente cualquier tipo de salida porque no ha llegado ninguna orden” o notificación ni por vía digital ni por vía física. Nosotros, como administración penitenciaria, no hemos conocido oficialmente”, afirmó el funcionario en un contacto con periodistas en La Paz.

Según el funcionario, el hecho de que no haya llegado la notificación a tiempo, “ya es ajeno a la administración penitenciaria” y que, cuando se trata de salidas judiciales, los plazos establecen que se debe notificar con una anticipación de 48 horas o mínimo 24 horas.

El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, no quiso comentar la ausencia de Camacho. “Cada autoridad es responsable de su departamento, acudir o no a las convocatorias. La ley establece que no se puede delegar a ningún representante y la convocatoria llegó con la debida anticipación”.