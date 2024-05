El hentai, el porno más consumido en Bolivia y un psiquiatra alerta que es peligroso porque puede ser adictivo y causar daño cerebral

En 2018 y los años siguientes, incluida la pandemia, tiempo en que el encierro disparó el consumo de pornografía, estos dibujos animados pornográficos arrasaron no solamente en Bolivia, sino en países vecinos como Perú y Chile , principalmente.

Aunque no se suele mencionar y es por eso poco conocida por la población en general, esta parte del cerebro es de gran importancia en el funcionamiento normal. Se encuentra en la región subcortical y se encarga de gestionar el circuito de recompensa de una persona (lo que Garitano llama el circuito de la dopamina).

En el ámbito de las adicciones, las drogas alteran el funcionamiento normal del cerebro. Aunque en primera instancia otorgan placer y satisfacción, también desarrollan un vínculo de dependencia. Y así, cuando un adicto no puede consumir de forma repentina, aparece el ansia y otros síntomas conocidos como síndrome abstinencia que perjudican al organismo gravemente.

Garitano lo resume como el “centro cerebral que procesa el placer. Si a éste le metes predominantemente un estímulo adictivo como la pornografía, la gente le gusta y buscará repetir la experiencia. Quiere ver un video, luego otro y otro. Cuando no puede dejarlo, ahí ese individuo se convierte en un adicto” .

Señala que los registros de Pornhub muestran las tendencias de lo que busca la gente. Insiste que esa transformación cerebral “es irreversible porque el cerebro ya no responde a los estímulos de la vida cotidiana, como tener sexo con una sola pareja, comer lo que te gusta, hacer ejercicio, disfrutar una vida sana. Cuando te drogas o eres adicto a la pornografía tus estímulos ya no son normales. Sacar una buena nota en el colegio o la universidad ya no representa un logro gratificante. Te quita el interés, pierdes de vista todo, y el cerebro sólo pide más pornografía y comienza el consumo compulsivo, desesperado. Y cada vez con dosis más fuertes, en este caso, con contenido más depravado”.