El incendio en el área protegida de Apolobamba se inició hace una semana y no logra ser controlado

Luchando contra un gran enemigo que amenaza con destruir no solo los bosques, sino también sus viviendas, granjas y proyectos productivos, así se encuentran 300 comunarios junto a un grupo de 26 guardaparques y bomberos que combaten un incendio de magnitud que -según ellos- por primera vez se registra en el área protegida de Apolobamba (La Paz).

El equipo que combate el incendio, contactado por EL DEBER, pide ayuda, ya que asegura que no cuentan con las herramientas suficientes para sofocar el incendio. El fuego está afectando parte del bosque del municipio de Charazani, y avanza hacia las comunidades de Chullima, Carijama y Apolo.

Gracias a una intervención oportunidad se evitó que el fuego llegue a la comunidad Mataro, donde viven 40 familias. No obstante, no se logró evitar que un proyecto de abejas y miel sea calcinado. Sí se pudo evitar que una granja de gallinas sea afectada.

"Los incendios forestales en el municipio de Charazani vienen ocurriendo desde el 28 de noviembre y seguimos trabajando. Los bomberos dijeron que técnicamente no pueden ayudarnos por vía aérea porque los helicópteros no pueden sobrevolar el lugar porque la visibilidad por el humo es nula", explicó uno de los integrantes del equipo, que pidió no ser identificado.