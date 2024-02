El INE dice que censistas escasean en los barrios ricos de tres ciudades; militares y policías pueden salir a ayudar con la gran encuesta

Desde Santa Cruz, el director del INE de este departamento, Juan Sabino Quisbert, adelantó que en caso de que hasta la fecha límite no se logre la cantidad necesaria, se empleará a servidores públicos, policías o militares para censar.

No obstante, Arandia subrayó que “es indispensable” q ue los habitantes del lugar sean los únicos que vayan a censar en esa región, esto con el fin de garantizar la calidad de la encuesta.

No obstante, un día atrás, el director del INE Santa Cruz, Juan Sabino Quisbert, informó a EL DEBER que en Santa Cruz había un déficit d e 17.688 encuestadores voluntarios.

Pero para el director nacional del INE, el déficit en Santa Cruz tiene una cifra más alta con más de 27.000 voluntarios que aún no se han registrado para censar.

El registro de encuestadores voluntarios para el Censo estará abierto dos semanas más, según el INE Santa Cruz, tiempo en el que se espera llenar el cupo de censistas requeridos en las regiones donde aún no se llegó al 100% o el 130% de reserva adicional.

Sin embargo, si el INE no logra convencer a las personas para que se anoten como censistas voluntarios, la entidad tiene un plan B de contingencia y es emplear a funcionarios públicos, militares y policías para que encuesten en las zonas donde se registren ausencias.

No obstante, el director del INE Santa Cruz, Sabino Quisbert, subrayó que esa posibilidad es remota ya que espera que con las campañas que realizan invitando a las personas a ser censistas, en los próximos días se logre cumplir la meta del 130% de voluntarios.

“En el último caso sería (acudir) al personal de contingencia, de reserva o brigadas especiales, tendríamos que cubrir, aunque creo que no se dará el caso de llegar con este tipo de censistas como funcionarios públicos, policías o militares”, dijo Quisbert a este medio.

“Cuán importantes es que las personas del lugar sean los propios censadores y es un criterio no negociable, es un criterio indispensable. Para garantizar la calidad del Censo, que la persona que habite el lugar sea la persona que cense el lugar, solo los comunarios del lugar pueden censar la comunidad en cuestión y eso se aplica a municipios, zonas, barrios en general”, señaló Arandia.

“(Arandia) debe tener alguna intencionalidad de estigmatizar a los sectores que pueden tener una mayor capacidad adquisitiva y buscando mostrar que no son colaboradores, que no tienen ganas de contribuir. Es una posición política, de estigmatización, siempre están buscando crear esta discriminación entre sectores, cosa que no tiene ningún sentido”, dijo Rek a EL DEBER.