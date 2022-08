El INE inicia gira sin mostrar el cronograma

El Instituto Nacional de Estadística (INE) comenzará, este lunes, una gira nacional para explicar las actividades del próximo censo de población y vivienda que fue postergado hasta el primer semestre de 2024. La entidad aún no ha revelado la ruta crítica ni los avances del proceso técnico.

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, dijo que aún no se conocen los detalles técnicos del INE sobre el cronograma ni la cartografía . Señaló que si existe un buen avance, es posible que el censo se haga en 2023.

Cuéllar presentó una propuesta al INE para llevar adelante el censo el 28 de junio de 2023 y no en 2024, como establece el decreto que aprobó el presidente Luis Arce el 13 de julio tras la reunión del Consejo Nacional de Autonomías.

“El sistema universitario estará participando en la actualización cartográfica. En 2012, no hemos tenido una actualización cartográfica y esta actualización cartográfica no es catastro; no es revisar la imagen por drones; es un recorrido cuadra por cuadra para establecer la cantidad de las viviendas y establecer cuantas familias por vivienda existen y esto nos permita planificar”, precisó por su lado la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.