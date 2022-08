El INE obtiene aval de Oruro para el censo 2024 y limita la participación

Los representantes de esa región aceptaron la reprogramación de la fecha porque hay demoras y fallas en el proceso censal que el Gobierno terminó por admitir. Algunas organizaciones y sectores denunciaron que no pudieron participar de la reunión técnica , lamentaron que les hayan cerrado las puertas y consideran que es una falta de respeto para el departamento.

Al respecto, el rector de la UTO, Augusto Medinaceli, explicó a EL DEBER que el Gobierno admitió que existen demoras y “falencias” en el proceso censal, por eso la necesidad de llevar a cabo un censo “creíble” en dos años y no en 2023.

En la conferencia de prensa en Oruro, se limitó el número de preguntas y algunas consultas de los periodistas no fueron respondidas. Incluso Oviedo tuvo que abandonar el recinto para evitar hablar del trabajo del INE y los errores cometidos que derivaron en la postergación del censo.

El INE tiene previsto recorrer el país para explicar los trabajos técnicos y los encuentros concluirán el 25 de agosto. El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) , Vicente Cuéllar, sostuvo que estas reuniones son “distractivas” porque no se muestra el cronograma de la ruta crítica y solo sirven para aplazar la encuesta nacional.

El economista Joshua Bellot y representante de la Cámara de Comercio de Oruro denunció que la reunión sobre el censo fue cerrada y no se permitió el ingreso de representantes de municipios rurales , menos de algunos asambleístas que intentaron participar en la mesa técnica.

“Se me negó el ingreso a la reunión. Incluso en la puerta también estaban algunos representantes de los municipios rurales aunque tenían carta de invitación a la reunión, no entraron y se les dijo que solo el ejecutivo de Amdeor y sus dos técnicos podían estar. Tampoco pudieron participar los asambleístas departamentales ni pudo ingresar la prensa. Ha sido una reunión cerrada, no se está conversando ni coordinando con ninguna institución solo con tres instituciones”, reclamó a tiempo de decir que tenía una propuesta técnica enviada por su organización.