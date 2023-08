‘El jefe’ Marset vino a Bolivia a reactivar su organización y quiso hacer una ‘nueva vida’

En Bolivia estaban “proveedores y asociados” de la organización criminal que el uruguayo Sebastián Marset estructuró en unos 10 países de América Latina, Europa y Oriente Medio, señala el reporte del caso “Araí” que elaboró la Unidad Especial de Inteligencia Sensible de la Policía de Paraguay.

Este esquema funcionó hasta febrero de 2022, cuando la Policía Europea (Europol) logró desactivar el “centro de comando” que la organización estableció en Dubái. Justo allí, pero un mes antes, Marset fue liberado tras 50 días de detención provisional. Fue acusado de portar un pasaporte paraguayo falsificado cuando pretendía viajar a Turquía. Para ello, obtuvo ayuda de diplomáticos de su natal Uruguay y, por eso, en ese país también hay cargos activos en su contra. “Merchi”, por su lado, ayudó a su “Jefe” en los trámites y la asignación de recursos. Ahora, ella está detenida por efecto de la operación “Ultranza Py” que contó con ayuda de Europa, la DEA y la Policía Federal de Brasil. Fue esa operación de 2022 que no contó con presencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), pese a la presencia de drogas de Bolivia.

Tras evadir a Europol, Marset decidió radicar en Santa Cruz de la Sierra y obtuvo ayuda de funcionarios públicos para cambiar su identidad. En 2019 había logrado un pasaporte boliviano, pero fue en este año que consiguió documentos como Luis Amorim Santos, un ciudadano nuevo y una vida nueva. Eso sí, buscó a sus socios y testaferros que ya habían logrado un sistema de “protección”. Exautoridades y legisladores del oficialismo creen que contó con la ayuda de agentes bolivianos. Este ciudadano movilizó más de $us 500 millones en menos dos años por efecto de la “exportación” de cocaína a Europa y vivía con lujos.

La Policía de Paraguay con respaldo de la “cooperación internacional” halló a Marset en Bolivia. “Se manejó mucha información. Había datos que estaba en Asia o Medio Oriente y después se sabía que en América Latina y Centroamérica; no se descartó que esté en Bolivia porque su estructura también existía”, dijo el jefe de Interpol-Paraguay, Carlos Duré.

“Hubo canales de información sensible entre personas, fue un trabajo altamente sensible. Hay mucha participación de la Inteligencia paraguaya en este tema”, reveló un agente de la Felcn que pidió que no se lo identifique.