El juicio por las ‘Ambulancias fantasmas’ aún no se instala pese a seis intentos fallidos

La apertura del juicio oral por el caso ‘Ambulancias fantasmas’, que llevó a prisión al gobernador de Potosí, Jhonny Mamani (MAS), aún no se ha podido instalar a pesar de seis intentos fallidos para cumplir con ese procedimiento.

El más reciente intento tuvo lugar el 29 de noviembre, pero como sucedió en las anteriores cinco ocasiones la vista judicial fue “reprogramada”; esta vez, para las 10:30 en el Tribunal de Sentencia de La Paz. Sucedió porque uno de los imputados se presentó sin abogado, mientras Mamani se conectó a la plataforma virtual mediante audio y no con video.

“En el juicio debieron estar todos los imputados. Las chicanas en la que están incurriendo los acusados ponen en riesgo este proceso que ya está ralentizado. Lo que nos preocupa es que serán tres años sin lograr sentencia, y no quisiéramos que esto sea el argumento para que los imputados soliciten la extinción del proceso, siendo este hecho el mayor caso de corrupción en la historia potosina”, señaló la asambleísta Azucena Fuertes de la agrupación de partamental Puka Sonko, que es aliada de la centrista Unidad Nacional de Samuel Doria Medina.

Tras las pesquisas realizadas por la Fiscalía en La Paz y no así en Potosí, el Ministerio Público solicitó al juez una pena de 10 años de prisión para el gobernador potosino por “incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las función pública y uso indebido de influencias”, delitos que pudo cometer cuando firmó el contrato de adquisición de estos vehículos con una empresa sin experiencia.

En aquella oportunidad, el gobernador potosino aseguró durante su defensa que, a pesar de las irregularidades, no hubo daño al Estado. No obstante, Mamani fue acusado de legitimación de ganancias ilícitas. En un primer momento, las autoridades de la Fiscalía de Potosí no hallaron indicios de corrupción, pero por efecto de la “presión social”, esa entidad reencaminó el proceso.