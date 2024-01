El Legislativo está paralizado tras la vacación de fin de año por pugnas en el MAS

Sin poder aprobar leyes y sin disposiciones para manejar su propio presupuesto. De esta manera reanudó su trabajo la Asamblea Legislativa, en el Senado y en Diputados. Los dos bloques, arcistas y evistas se acusan de ser los causantes, mientras los opositores observan que el panorama puede empeorar si no ceden las partes.



“Tenemos que tomar alguna decisión como Asamblea, tomar alguna determinación si no vamos a poder fiscalizar, interpelar o aprobar los créditos, ya que hemos aprobado para beneficio de la población, pero no sabemos cuánto se ejecuta y en qué lugar, no podemos seguir aprobando”, advirtió la primera vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Simona Quispe (MAS-ala evista)

La directiva de esa entidad legislativa fue suspendida en sus competencias durante un receso legislativo que fue instruido por el Vicepresidente, David Choquehuanca, el 21 de diciembre. Asimismo, aprobaron tres proyectos de ley destinados a paralizar la autoprórroga de los magistrados de los altos tribunales, los que fueron relegados en la Cámara de Diputados. La Asamblea no legisla.

En el ámbito administrativo, la suspensión de la que fue objeto la directiva del Senado también ocasionó que no se pueda realizar una reunión de sus integrantes y aprueben el presupuesto, lo que ocasionó que todos los trabajadores del Senado empiecen el nuevo año sin contratos definidos.

“Por primera vez un Órgano tan importante, el primer Poder del Estado está bloqueado, no tiene la posibilidad de fiscalizar, el Tribunal Constitucional (Plurinacional) o dos vocales han bloqueado la posibilidad de fiscalizar a los ministros; segundo, hay una decisión también del Tribunal Constitucional para paralizar administrativamente al Senado, es lo que ha pasado esta semana”, relató ayer el senador, Luis Flores (MAS-Pando).

Diputados

Mientras en la Cámara Baja ayer también se reanudaron las actividades y se publicó la agenda semanal de temas que tocará esta entidad, sin embargo, en la misma no figuran los tres proyectos de ley que fueron aprobados por el Senado, respecto de la autoprórroga de los magistrados. Las elecciones judiciales están relegadas.

Por el contrario, hay cuatro contratos de créditos internacionales por unos $us 389 millones aproximadamente sumados entre yenes japoneses y dólares estadounidenses. Los diputados del ala evista y los opositores no tardaron en advertir que no darán curso a estos empréstitos pues ya se aprobaron muchos sin respaldo.

En el grupo de los arcistas, el diputado Sandro Ramírez también lanzó su advertencia y dijo que dos de esos créditos benefician directamente a su ciudad, El Alto, y que las fejuves que serán beneficiadas con los proyectos ya se reunieron para presionar al Legislativo a aprobar esos créditos.

“Cuando les convenía no eran deuda, ahora que no les conviene dicen endeudamiento, pero ese dinero es para desarrollar a los municipios no es para consultorías”, dijo el diputado arcista en conferencia de prensa.

El diputado Carlos Alarcón (CC) lanzó la advertencia de que su partido no aprobará los planes de crédito que plantea el Gobierno y reivindicó la aprobación de los proyectos de ley que piden paralizar a los magistrados autoprorrogados desde el 2 de enero.

“El Presidente de la Cámara de Diputados no pone en la agenda semanal las tres leyes aprobadas en el Senado que anulan el prórrogazo dictatorial de Luis Arce. Sólo quieren seguir endeudando al país y aniquilar los derechos y libertades con sus sicarios autoprórrogados”, publicó en su cuenta X, antes conocida como Twitter.

El conflicto

Para la senadora Silvia Salame (disidente de CC), la situación que vive la Asamblea en su conjunto es perjudicial para el país porque el Primer Órgano del Estado es el que emite las leyes y en este momento, desde los créditos, hasta las normas interinstitucionales están paralizadas u objetadas.

“Veo preocupante el hecho de que en el Senado y Diputados hay una contienda entre las dos corrientes del MAS, arcistas y evistas, pero ese es un problema de emerge de este fraccionamiento del MAS y esto sí perjudica no solo al Senado o a la Asamblea, está perjudicando al país, esa es la verdadera situación”, lamentó la senadora chuquisaqueña.

Mientras que el senador, Rubén Gutiérrez Carrizo (MAS-ala arcista), exhortó a retomar el trabajo legislativo pensando en equipo y no como cámaras separadas, pues ese fue uno de los detonantes para que se bloquee el trabajo en la preselección de magistrados.

“Quiero hacer constar que si encaramos de manera aislada como bancada, o como cámaras separadas un proceso que tiene que ver como Asamblea, no vamos a avanzar en las observaciones que nos hicieron para la preselección de las altas autoridades judiciales”, dijo el senador.

El 31 de agosto la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley de preselección de autoridades judiciales conocido como, proyecto de ley 144, esa norma fue derivada a Diputados y en esa instancia el arcismo lo remitió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y este a su vez al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) lo que terminó de sepultar la posibilidad de realizar elecciones judiciales este año.

Las culpas

En este tema, los dos bloques se acusan mutuamente. En la Cámara de Diputados, los legisladores afines al ex Presidente, Evo Morales, afirman que fueron los arcistas los que de manera deliberada enviaron al TCP una consulta que no ameritaba; mientras que los arcistas afirman que al enviar esa consulta se salvó el proceso que iba a ser demandado nuevamente por algún candidato.

El senador Luis Flores aseguró que esta estrategia de bloquear el trabajo legislativo tiene como norte una campaña electoral que puede definir al país en los siguientes cinco años y por tanto son los propios asambleístas del MAS los que actúan para impedir elecciones judiciales.

“Hay una suerte de autosabotaje internamente, existe un ala del Gobierno, del Presidente (Luis) Arce que está dirigiendo para que no existan elecciones judicial, porque seguro es una estrategia, esto nos lleva a entender que este año y el próximo serán muy complejos”, opinó el legislador pandino.

Los arcistas están dispuestos a movilizar sectores, lo hicieron para la aprobación del Presupuesto reformulado 2023, aunque los opositores lograron que el Gobierno eliminara los artículos que fueron observados.

