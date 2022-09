El Legislativo reinicia designación del Defensor del Pueblo sin consenso previo

“Nuestra posición es la misma que teníamos en las anteriores asambleas. Es decir, una postura principista de salvaguardar la independencia de las instituciones, más aún de las que tienen que ser garantes de los derechos de los ciudadanos. Observamos los mecanismos de selección del defensor que no fueron los apropiados porque estaban inclinados para favorecer a las opciones que tiene el MAS” , sostuvo la senadora de Creemos Centa Rek en contacto con EL DEBER.

El martes, el ministro de Justicia, Iván Lima, lanzó una advertencia a la oposición y dijo que “si no hay decisión de la Asamblea será porque Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho no respetan la Constitución y la democracia”.

Desde CC rechazaron las palabras de Lima y señalaron que quienes no respetan la Carta Magna y la democracia es el MAS.