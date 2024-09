El Legislativo se fragmenta en nueve bloques y hay un trato distinto para cada ley

“Cada partido en la Asamblea se ha dividido por lo menos en tres partes y no hay bancadas, solo bloques”, admiten los legisladores consultados por EL DEBER.

Bancada manfredista

“Hay una nueva correlación con el arcismo y el grupo afín a Reyes Villa. Se conoce de manera pública que el alcalde decidió crear una bancada paralela y que no es de oposición si no funcional al presidente Luis Arce”, dijo a EL DEBER el jefe de bancada de CC en Diputados, Enrique Urquidi. “El discurso y la agenda que ellos están manejando de aprobar créditos es la agenda de Arce”, remarcó el Legislado. Aunque, eso sí, Arce no pudo doblegar el “sabotaje” que, según dijo, existe en la Asamblea para bloquear la validación de créditos internacional.