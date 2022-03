El MAS alista congreso para elegir directiva y perfila la expulsión del diputado Cuéllar

Escucha esta nota aquí

Las peleas internas del MAS no tienen fin, este lunes se conoció de dos memoriales exigiendo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la convocatoria a congreso ordinario para la renovación de la directiva que encabeza el expresidente Juan Evo Morales desde hace siete años. Desde la directiva acusaron al diputado Rolando Cuéllar de orquestar todo y anunciaron que en la presente semana se conocerá la resolución de la tercera expulsión del legislador suplente.





“Damos un plazo de 10 días para que este tribunal (TSE) convoque (a congreso), aplicando el desconocimiento a la actual Dirección Nacional del MAS IPSP y sea fiscalizador de la elección dentro de los 60 días en la sede de La Paz. En caso de no tener respuesta favorable a nuestra petición elevaremos una demanda formal”, señala la carta de la dirección departamental del MAS dirigida al TSE.





Pero el vicepresidente del MAS, Gerardo García, aseguró que las dos cartas, la del Beni y de Santa Cruz, fueron impulsadas por el diputado suplente Rolando Cuéllar.





Curiosamente, el tenor de las dos misivas son idénticas, solo cambiaron el destinatario de las mismas. La carta de Santa Cruz está dirigida al presidente del TSE, Oscar Hassenteufel, mientras que la del Beni está dirigida a la vocal, Dina Chuquimia, y la señalan como presidenta del TED-Beni.





Esta última autoridad, en contacto telefónico, dijo que como sala plena no conocen sobre esas misivas y que el paso previo es la revisión de la Secretaría de Cámara y tras esto recién puede llegar a manos de los vocales.





Este martes se realizará la sesión de sala plena y en la misma podrían considerarse las cartas.





García informó que están en plena conformación de las direcciones departamentales y una vez que se concluya con ese trabajo se llamará al congreso ordinario que debe elegir a la directiva nacional del MAS.





El factor Cuéllar





Gerardo García descalificó las acciones de Cuéllar que reivindica la renovación de las directivas masistas y adelantó que el tribunal disciplinario del MAS ya aprobó la expulsión del diputado suplente.





Recordó también que es la tercera vez que expulsan a Cuellar, ya sucedió en 2014 y 2017. Por tanto, se está ratificando esas expulsiones.





Frente a la decisión del Tribunal de Honor del MAS, el diputado Cuellar dijo no preocuparse y adelantó que no acatará ninguna decisión de esta instancia interna porque el mandato de los mismos ya feneció y por tanto no pueden dictar resoluciones.





“El estatuto (del MAS) aplica a los dirigentes departamentales y a los dirigentes seccionales. Yo no soy dirigente soy diputado nacional elegido y la Constitución Política del Estado me respalda (…) un estatuto no puede ser más que la Constitución”, dijo molesto el diputado.





Cuéllar aseguró que no conoce la decisión del tribunal interno de su partido y evitó referirse a las dos expulsiones previas que señalo García. También cuidó sus declaraciones al referirse a Evo Morales y no lo mencionó, sus ataques se concentran hacia el vicepresidente masista.





El vicepresidente del MAS aseguró que la decisión interna ya fue comunicada al TSE que debe pronunciarse en 10 días. Pero la vocal Chuquimia informó que hasta el momento la sala plena del ente electoral, no recibió ningún documento en ese sentido.

